21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Сын пермского экс-губернатора наказал Минфин РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Антон Чиркунов добился взыскания с Минфина РФ денег за причиненный его компании ущерб Фото:

Компания «Вилли» Антона Чиркунова, сына экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, выиграла суд у Минфина России. Арбитражный суд Москвы, где рассматривалось дело, взыскал с федерального ведомства в пользу компании 100 тысяч рублей. Информация отражена в картотеке суда.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов в пользу ООО „Вили“ в счет возмещения вреда сумму 100 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 782 рубля 99 копеек. Возвратить ООО „Вили“ из федерального бюджета госпошлину в сумме 136 363 рубля 73 копейки», — говорится в информации.

Еще одной компании Чиркунова-младшего, «Вили-Разработка» в удовлетворении исковых требований было отказано. URA.RU писало, что предприниматель добивался в суде возмещения ущерба, который понесли его компании за привлечение их к административной ответственности. Изначально Чиркунов-младший требовал от Минфина РФ возмещения свыше 144 млн рублей. Впоследствии сумма исковых требований сократилась в 18 раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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