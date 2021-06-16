Сын экс-губернатора Пермского края подал в суд на Минфин России

Антон Чиркунов взыскивает с Минфина РФ более 150 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Предприниматель Антон Чиркунов, сын экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, подал в суд на Минфин России. Он намерен взыскать с ведомства десятки миллионов рублей. Тем самым Чиркунов пытается возместить ущерб, который понесли его компании — ООО «Вилли» и ООО « Вилли Разработка» — за привлечение к административной ответственности. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы, отражено в картотеке суда.

«Арбитражный суд рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления ООО „Вилли“ о взыскании с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ в счет возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к административной ответственности, в пользу ООО „Вили“ 144674254 рублей 59 копеек и ООО „Вили-Разработка“ 7262759 рублей 60 копеек», — говорится в заявлении.

Суд принял заявление к производству, назначив предварительное судебное заседание на 1 июля. Компании Чиркунова-младшего среди прочего, предоставляют услугу по заказу автомобилей класса «люкс» (Wheely). URA.RU рассказывало, что по итогам 2020 года они получили суммарный убыток в размере более 160 млн рублей.

Годом ранее предприниматель вступил в конфликт с московскими чиновниками, отказавшись передавать данные геолокации автомобилей в условиях карантина. Тогда на защиту своего сына встал бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов. В итоге компании привлекли к административной ответственности, однако Чиркунову-младшему удалось обжаловать это решение.