В России изменили правила получения пенсии

Россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, подав электронное заявление в Пенсионный фонд России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал „Госуслуги“. Новый формат упростит и ускорит получение единовременной выплаты», — сказано на официальном сайте правительства.
Отмечается, что на единовременную выплату пенсионных накоплений могут претендовать люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца. Также единовременная выплата доступна тем, кто получает пенсию по государственному пенсионному обеспечению и не приобрел право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа.
В ПФР заявили, что получить всю пенсию сразу можно, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время правительство выделит 41,5 трлн рублей на социальную поддержку россиян, пишет RT.
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