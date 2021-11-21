21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Для вакцинированных челябинцев ввели скидки по QR-коду

© Служба новостей «URA.RU»
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Десять подведомственных правительству Челябинской области культурных учреждений предоставят скидки в 50% посетителям, предъявившим сертификат о вакцинации. Об этом сообщили URA.RU в министерстве культуры региона.

«В списке шесть областных театров. Среди них театр кукол, Молодежный театр, драматический и оперный театры, Камерный театр, а также театр „Омнибус“ в Златоусте. Кроме того, половинную скидку на билет сделавшим прививки и предъявившим QR-код южноуральцам готовы предоставить Челябинская филармония, мультимедийный исторический парк „Россия — Моя история“, а также исторический музей Южного Урала и музей изобразительных искусств», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Скидка будет разовой. Акция действует с 22 ноября и до 31 декабря. Исключением станет программа «Пушкинская карта» — в ее рамках купить билеты со скидкой не получится.

Предъявить код при покупке билета можно будет в бумажной распечатке или в электронном виде. Для проведения акции одним из подразделений регионального минцифры, действующей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», разработано соответствующее приложение. Содействие проекту оказали управления культуры Челябинска и Магнитогорска, Озерска и Верхнего Уфалея, а также Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020.

Реклама акции уже появилась на сайтах культурных учреждений

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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