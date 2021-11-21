В тюменском городе построят мост через Транссиб

Транссибирская магистраль пересекает Заводоуковск Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

В Заводоуковске (Тюменская область) построят путепровод через Транссибирскую магистраль, пересекающую город. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на слова замгубернатора Сергея Шустова. Мост будет построен на месте существующего железнодорожного переезда.

«В залинейной части Заводоуковска проживает почти 20% населения города. Автотранспортное сообщение осуществляется либо через федеральную автотрассу, либо через наземный железнодорожный переезд. В утренние и вечерние часы пик переезд закрывается в среднем почти на сорок минут, а в сутки движение автомобильного транспорта перекрывается примерно на десять часов», — объяснил чиновник необходимость путепровода. О сроках реализации проекта пока не сообщается

Ранее агентство писало, что новый мост через Туру построят в Тюмени. Он соединит заречные микрорайоны и район ДОК.