21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В тюменском городе построят мост через Транссиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство третьей ветки Транссиба РЖД участок Гагарский - Мезенский - Баженово
Транссибирская магистраль пересекает Заводоуковск Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) построят путепровод через Транссибирскую магистраль, пересекающую город. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на слова замгубернатора Сергея Шустова. Мост будет построен на месте существующего железнодорожного переезда.

«В залинейной части Заводоуковска проживает почти 20% населения города. Автотранспортное сообщение осуществляется либо через федеральную автотрассу, либо через наземный железнодорожный переезд. В утренние и вечерние часы пик переезд закрывается в среднем почти на сорок минут, а в сутки движение автомобильного транспорта перекрывается примерно на десять часов», — объяснил чиновник необходимость путепровода. О сроках реализации проекта пока не сообщается

Ранее агентство писало, что новый мост через Туру построят в Тюмени. Он соединит заречные микрорайоны и район ДОК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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