Источники: курганцам, купившим QR-коды, грозит уголовная статья

В Кургане полицейские ищут покупателей QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Кургана, которые купили QR-коды о лже-вакцинации от коронавируса, рискуют попасть под действие уголовной статьи. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры среди силовиков. В полиции при этом уточнили, что правовая оценка действиям граждан будет дана позже.

«Если полицейским удастся собрать доказательную базу использования фиктивного QR-кода, то покупателям грозит привлечение по 327 статье УК РФ [Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков]», — пояснили сразу несколько инсайдеров.

Ранее стало известно, что QR-коды продавала медработник поликлиники №2 в Кургане, которая вносила данные в электронную базу, а два посредника. В ходе расследования дела курганские полицейские обнаружили более 100 человек, которые купили документы о вакцинации. «В ходе следствия будет дана правовая оценка их действиям. Расследование продолжается», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

URA.RU сообщало, что в здании поликлиники №2 по ул. Гоголя, где 2 ноября работали силовики, прошла выемка документов. По данным инсайдеров, в Кургане QR-код можно было купить по цене от 1500 до 3000 рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении трех человек.