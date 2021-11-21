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В Пермском крае стало меньше безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр занятости населения. Поиск работы. Челябинск, безработица, центр занятости населения, поиск работы
С начала года через центры занятости работу нашли более 30 тысяч пермяков Фото:

В Пермском крае с начала года значительно сократилось количество официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Если в начале года на учете в службе занятости состояло более 30 тыс. безработных, то на октябрь их число составило порядка 12 тыс. человек», — сообщается на сайте. Всего через центры занятости с начала года работу нашло 30 825 пермяков.

Как сообщается, на данный момент в регионе трудоустроено более 1 188 тыс. человек. В конце декабря 2020 года уровень безработицы среди трудоспособного населения в Пермском крае составил 5%. По прогнозам властей, в конце 2021 года этот показатель опустится до 4,7%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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