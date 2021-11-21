В Пермском крае стало меньше безработных

С начала года через центры занятости работу нашли более 30 тысяч пермяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае с начала года значительно сократилось количество официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Если в начале года на учете в службе занятости состояло более 30 тыс. безработных, то на октябрь их число составило порядка 12 тыс. человек», — сообщается на сайте. Всего через центры занятости с начала года работу нашло 30 825 пермяков.

Как сообщается, на данный момент в регионе трудоустроено более 1 188 тыс. человек. В конце декабря 2020 года уровень безработицы среди трудоспособного населения в Пермском крае составил 5%. По прогнозам властей, в конце 2021 года этот показатель опустится до 4,7%.