Детские пособия нельзя списывать в счет штрафов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новости "URA.RU" работают!

Жительнице Магнитогорска (Челябинская область) вернули деньги, которые были списаны с детского пособия за штраф ГИБДД. Помогла публикация на URA.RU, сообщила агентству женщина.

«Все деньги вернули. Спасибо вам большое», — написала URA.RU Ева Л.

Детские пособия с банковского счета женщины в счет штрафа ГИБДД списали в конце октября . Она связалась с URA.RU с просьбой помочь решить данную проблему. Жительница Магнитогорска сообщила, что что давно не получает алиментов, живет на иждивении у родителей. Ее единственным источником доходов является пособие на ребенка.

После публикации на URA.RU проблемой жительницы заинтересовалась прокуратура области, и деньги женщине вернули. По закону, данное пособие является неприкасаемым, на него нельзя накладывать аресты.