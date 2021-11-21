21 ноября 2021
20 ноября 2021

Челябинке вернули деньги, списанные с детского пособия. Новости URA.RU работают

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, мама с ребенком, аэропорт, ребенок и мать, мама с дочкой, путешествие, ребенок на веревке
Детские пособия нельзя списывать в счет штрафов Фото:
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Новости "URA.RU" работают!

Жительнице Магнитогорска (Челябинская область) вернули деньги, которые были списаны с детского пособия за штраф ГИБДД. Помогла публикация на URA.RU, сообщила агентству женщина.

«Все деньги вернули. Спасибо вам большое», — написала URA.RU Ева Л.

Детские пособия с банковского счета женщины в счет штрафа ГИБДД списали в конце октября. Она связалась с URA.RU с просьбой помочь решить данную проблему. Жительница Магнитогорска сообщила, что что давно не получает алиментов, живет на иждивении у родителей. Ее единственным источником доходов является пособие на ребенка.

После публикации на URA.RU проблемой жительницы заинтересовалась прокуратура области, и деньги женщине вернули. По закону, данное пособие является неприкасаемым, на него нельзя накладывать аресты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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