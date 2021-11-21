В Челябинской области расширили льготы для ветеранов

На поддержку ветеранов в бюджете запланировали 8 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Челябинской области в 2022 году предусмотрены новые льготы. Об этом было заявлено на конференции областного отделения Совета ветеранов 22 ноября. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер.

«В следующем году в регионе снизится планка трудового стажа для получения статуса областного ветерана труда. Будет проводиться догазификация к жилью ветеранов. Предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров к местам захоронения, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне», — сообщили в пресс-службе губернатора.

В 2022 году на реализацию мер соцподдержки ветеранам в областном бюджете запланировано 8 млрд рублей, что на 4,2% больше, чем в 2021 году. Областной и местные советы ветеранов получают поддержку в форме субсидий и грантов.

«Совсем недавно мы завершили работу над проектом областного бюджета на 2022—2024 годы. Приоритетами для нас были и остаются обеспечение в полном объеме всех социальных гарантий, поддержка наших ветеранов. В Челябинской области сохранен и расширен перечень льгот для ветеранов», — заявил Текслер.

Конференция с участием региональных ветеранов проводится один раз в пять лет. В этом году из-за пандемии коронавируса она прошла в очно-заочном формате. На ней избрали новый состав руководящих и контрольных органов Совета ветеранов.