В РФ ответили США на обвинения в подготовке вторжения на Украину

Информация Госдепа США о планах России вторгнуться на Украину является ложью. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.
«Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину. Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие „достоверные сведения“ о таких намерениях России. Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — передает РИА «Новости» сообщение СВР.
Ранее американское издание Bloomberg сообщило о том, разведка США предполагает, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, пишет RT. Как пишет агентство, российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и призвана нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360.
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