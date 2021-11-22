В РФ ответили США на обвинения в подготовке вторжения на Украину

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Госдеп США убеждает союзников в намерении России вторгнуться на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Информация Госдепа США о планах России вторгнуться на Украину является ложью. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

«Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину. Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие „достоверные сведения“ о таких намерениях России. Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — передает РИА «Новости» сообщение СВР.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило о том, разведка США предполагает, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, пишет RT. Как пишет агентство, российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и призвана нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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