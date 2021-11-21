21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Тюменский губернатор отменил карантин по птичьему гриппу

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Александр Моор ввел карантин в Казанском районе Тюменской области Фото:

Карантин, введенный 1 ноября в Казанском районе Тюменской области из-за птичьего гриппа, отменен. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«Карантин по высокопатогенному гриппу птиц отменен в с. Кугаево Казанского района с 22 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали в оперштабе.

13 октября стало известно о вспышке птичьего гриппа на одной из крупнейших птицефабрик России — Боровской (Тюменский район). Руководству предприятия пришлось уничтожить около 4,3 млн кур — на запах гари от сжигаемой птицы массово жаловались тюменцы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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