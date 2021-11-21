Тюменский губернатор отменил карантин по птичьему гриппу

Александр Моор ввел карантин в Казанском районе Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Карантин, введенный 1 ноября в Казанском районе Тюменской области из-за птичьего гриппа, отменен. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«Карантин по высокопатогенному гриппу птиц отменен в с. Кугаево Казанского района с 22 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали в оперштабе.

13 октября стало известно о вспышке птичьего гриппа на одной из крупнейших птицефабрик России — Боровской (Тюменский район). Руководству предприятия пришлось уничтожить около 4,3 млн кур — на запах гари от сжигаемой птицы массово жаловались тюменцы.