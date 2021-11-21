В Курганской области построят парк святых мест для туристов

Ландшафтный парк будет рядом с храмом села Батурино Шадринского района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Батурино (Шадринский район) на родине архимандрита Антонина (Капустина) появится ландшафтный парк «Русская Палестина». Об этом URA.RU рассказал член Курганского отделения императорского православного палестинского общества Валерий Мурзин.

«Парк станет „иконой“ святой земли. По парку можно будет путешествовать от арт-объекта к арт-объекту, каждый из которых станет образом какого-либо святого места из истории христианства. Например, символом Вифлеема станет скала с пещерой и библейскими персонажами сюжета рождества Христова. Экскурсоводы будут рассказывать туристам о том, какие события связаны с тем или иным местом. Прошедший по парку коротко ознакомится со святыми местами Израиля и Палестины, узнает, в каких городах была куплена земля для России, какие объекты построил архимандрит Антонин. В дальнейшем запишем аудиогид», — рассказал Валерий Мурзин.

Проект ландшафтного парка и проекты малых архитектурных форм, представляющих образы библейских мест, разработают студенты и преподаватели художественного училище им. И.Д Шадра из Екатеринбурга. Запланировано порядка 20 объектов. Работы начнутся весной 2022 года. Курганское отделение императорского православного общества приглашает меценатов для участия в проекте.

Ранее URA.RU писало, что в селе Батурино идут работы по восстановлению храма, который посещал всемирно известный священник Антонин (Капустин). В 2017 году в селе отпраздновали 200-летие собирателя Русской Палестины, старинный храм посетил Патриарх Русской православной церкви Кирилл.

Схема ландшафтного парка в селе Батурино (Шадринский район Курганской области) «Русская Палестина» с разметкой и примерами малых архитектурных форм фото: Валерий Мурзин