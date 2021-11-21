21 ноября 2021

Источник: екатеринбуржец пообещал взорвать дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пуск газа в селе Просвет. Курганская область. 21.03.2014, газ, газовая конфорка, огонь
В Екатеринбурге сообщили о готовящемся взрыве Фото:

Житель Екатеринбурга пригрозил взорвать дом на улице Техническая, 64 с помощью бытового газа. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Поступила информация об угрозе взорвать дом на Технической, 64, открыть газ», — рассказал собеседник агентства. Сообщивший об этом свердловчанин отметил, что взрывом угрожал его тридцатилетний сын, который находится в неадекватном состоянии. Информация уже доведена до сведения правоохранительных органов, рассказал источник.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось о взрывах в домах в Екатеринбурге. В результате происшествий жильцы были госпитализированы с множественными ожогами тела. Один из взрывов прогремел на улице Московская, 48а.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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