Источник: екатеринбуржец пообещал взорвать дом

В Екатеринбурге сообщили о готовящемся взрыве Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Житель Екатеринбурга пригрозил взорвать дом на улице Техническая, 64 с помощью бытового газа. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Поступила информация об угрозе взорвать дом на Технической, 64, открыть газ», — рассказал собеседник агентства. Сообщивший об этом свердловчанин отметил, что взрывом угрожал его тридцатилетний сын, который находится в неадекватном состоянии. Информация уже доведена до сведения правоохранительных органов, рассказал источник.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось о взрывах в домах в Екатеринбурге. В результате происшествий жильцы были госпитализированы с множественными ожогами тела. Один из взрывов прогремел на улице Московская, 48а.