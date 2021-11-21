В ЯНАО будут судить олигарха за уход от налогов

Мужчину осудят за сокрытие 214 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале перед судом предстанет предприниматель из Нового Уренгоя за сокрытие денежных средств для уплаты налогов в размере 214 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Нового Уренгоя. Установлено, что обвиняемый в период с 20.03.2018 по 30.06.2020, являясь фактическим руководителем юридического лица, имел намерение воспрепятствовать принудительному взысканию налоговой недоимки в сумме 214 млн рублей», — сообщает ведомство.

В прокуратуре пояснили, что бизнесмен намеренно скрывал доходы и не оплачивал налоги, переводя деньги с помощью заключения договоров цессии с подконтрольным ему фирмами денежные средства. Сумма таких переводов составила 110 миллионов рублей. В отношении него утверждено обвинительное заключение. По сообщению источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, обвиняемым является Олег Ситников, владелец группы компаний «Корпорация Роснефтегаз».

Ранее Ситникова признали виновным в неуплате налогов. Суд назначил ему условное наказание вопреки требованиям прокуратуры.