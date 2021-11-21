21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В ХМАО решение о локдауне для непривитых принимал Роспотребнадзор. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Непривитым югорчанам в 4 муниципалитетах запрещено появляться в общественных местах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Обязательная самоизоляция для непривитых от коронавируса югорчан в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе была введена по рекомендациям окружного Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному оперативному штабу по борьбе с COVID-19.

«Инициатива исходила от Роспотребнадзора ХМАО. Такое решение было принято для того, чтобы можно было разорвать цепочку заражения в тех муниципалитетах, где эпидемиологическая обстановка сложнее всего», — сообщил инсайдер. В Роспотребнадзоре ХМАО на момент публикации материала не ответили на телефонный звонок.

Секретарь оперативного штаба и заместитель губернатора Югры Александр Тиртока в разговоре с URA.RU заявил, что похожие документы для борьбы с коронавирусом уже принимались в регионе. «Мы вводили такую норму и раньше. Сначала Советский и Югорск, а затем и в отношении Урая. Такие локальные акты имели место быть в августе и сентябре в наиболее сложных с точки зрения эпидобстановки муниципалитетах», — подчеркнул Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО стал первым регионом в России, где ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса жителей. Такие ограничения в четырех муниципалитетах будут действовать до 5 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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