22 ноября 2021
21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Власти Кургана предупредили о сносе сотни гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос гаражей в кооперативе Нефтяник-1. Сургут, рабочие, снос гаража, газовая горелка
Гаражи снесут в Заозерном районе Кургана Фото:

Власти Кургана планируют снести 100 металлических гаражей, установленных возле дома №1 в 6а микрорайоне Заозерного жилого массива. Постановление администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи, в количестве 100 (ста) объектов, расположенные по адресу: город Курган, 6а микрорайон, в районе многоквартирного дома №1. Департаменту архитектуры организовать снос самовольных построек не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации города Кургана сообщения о планируемом сносе», — говорится в документе.

Объявление о предстоящем сносе гаражей также разместят на информационном щите рядом с самовольными постройками. Помимо этого администрация также объявила о предстоящем сносе самовольно установленного железобетонного забора в районе зданий №7а, 7б по улице Криволапова в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле власти Кургана объявили о предстоящем сносе 135 самовольно установленных металлических гаражей, которые также были расположены в Заозерном районе. Также власти планировали снести самовольно установленное ограждение в районе многоквартирного дома №98а по улице Кирова в Кургане.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...