Власти Кургана предупредили о сносе сотни гаражей

Гаражи снесут в Заозерном районе Кургана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Кургана планируют снести 100 металлических гаражей, установленных возле дома №1 в 6а микрорайоне Заозерного жилого массива. Постановление администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи, в количестве 100 (ста) объектов, расположенные по адресу: город Курган, 6а микрорайон, в районе многоквартирного дома №1. Департаменту архитектуры организовать снос самовольных построек не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации города Кургана сообщения о планируемом сносе», — говорится в документе.

Объявление о предстоящем сносе гаражей также разместят на информационном щите рядом с самовольными постройками. Помимо этого администрация также объявила о предстоящем сносе самовольно установленного железобетонного забора в районе зданий №7а, 7б по улице Криволапова в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле власти Кургана объявили о предстоящем сносе 135 самовольно установленных металлических гаражей, которые также были расположены в Заозерном районе. Также власти планировали снести самовольно установленное ограждение в районе многоквартирного дома №98а по улице Кирова в Кургане.