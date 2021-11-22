Гинцбург раскрыл, когда закончится пандемия коронавируса

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Новый вакцинальный пункт в КРК Мегаполис. Челябинск, прививка, медицина, вакцинация, коронавирус, covid, ковид
Для достижения необходимого количества антител нужно увеличить темпы вакцинации, считает Александр Гинцбург Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса закончится только тогда, когда у большинства граждан будет нужное количество антител. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Пандемия закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое количество антител. Темпы вакцинации следует увеличить», — передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире появятся новые и более опасные штаммы COVID-19. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием уже этим летом, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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