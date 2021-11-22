Гинцбург раскрыл, когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса закончится только тогда, когда у большинства граждан будет нужное количество антител. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Пандемия закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое количество антител. Темпы вакцинации следует увеличить», — передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире появятся новые и более опасные штаммы COVID-19. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием уже этим летом, сообщает телеканал 360.
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