Гинцбург ждет согласия Минздрава на исследование вакцины на детях

В России хотят провести клинические испытания вакцины «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи после одобрения Министерством здравоохранения РФ вакцины от коронавируса для подростков намерен подать документы для проведения клинических испытаний вакцины «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет. Об этом сообщил советский и российский микробиолог Александр Гинцбург.

«Как мы получим одобрение на те исследования, которые мы провели для этой группы детей, то это позволит, с одной стороны, использовать этот препарат в гражданском обороте, естественно, с полного согласия не только ребенка, но и его родителей. А также позволит нам подать следующий уже готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата, „Спутника V“, разведенного в определенное количество раз, для исследования на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет», — сказал академик в эфире телеканала «Россия 24».

По словам доктора биологических наук, пандемия коронавируса закончится тогда, когда вакцину от COVID-19 поставит 70-75% населения. При этом, по его словам, люди не просто должны быть провакцинированы, а, соответственно, у них должно быть необходимое количество защитных антител. Для этого, как считает Гинцбург, темпы вакцинации следует увеличить в 3-4 раза.