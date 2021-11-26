Раньше «Спокойной ночи, малыши!» снимали не в студии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В конце 2000-го года команду программы «Спокойной ночи, малыши!» заставляли показывать мультсериал «Том и Джерри», который не отвечал концепции детской передачи из-за своей жестокости. В результате между командой передачи и руководством канала возник конфликт. Об этом в беседе с URA.RU рассказал актер театра и кино, заслуженный артист России, бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев (дядя Юра).

«У нас возникла конфликтная ситуация в конце 2000 года. Вдруг, якобы для повышения рейтинга программы, нас заставили несколько месяцев показывать „Том и Джерри“. Наши редакторы уже не знали, как выбрать эпизод, чтобы было менее кровожадно и жестоко. Они сравнивали серии, где меньше жестокости. Только один раз героев катком прокатили, на зонтик нанизали или в потолок вбили», — сказал Юрий Григорьев.

По его мнению, подобный контент неприемлем. «В самой доброй детской программе именно это, конечно же, и надо. Полное отсутствие головы на плечах. И через это мы прошли. Слава богу, это отошло», — отметил актер.

При этом, раньше программа была лучше, поскольку съемки проходили не только в студии, считает собеседник агентства. «К сожалению, того, что было в наше время, уже нет. У нас было огромное количество выездов на природу. Мы снимали выпуски в дельфинарии, зоопарке. Это расширяло диапазон наших возможностей совершенно неограниченно», — поделился Григорьев. Нынешнее положение он объяснил экономией финансов. Вместе с тем, экс-ведущий программы рад, что «Спокойной ночи, малыши!» еще существует.

Передача «Спокойной ночи, малыши!» выходит с 1 сентября 1964 года. Активный процесс ее подготовки начался 26 ноября 1963. Тогда начали писать сценарии, разрабатывать концепцию и создавать эскизы декораций и кукол главных героев программы.