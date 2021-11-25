Суд арестовал на 2 месяца водителя BMW, сбившего насмерть двух человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени отправил в СИЗО на 2 месяца водителя BMW, сбившего насмерть двух человек в Тюмени вечером 23 ноября. По версии следствия, машиной управлял бывший заместитель начальника следственного отдела Следственного управления по Тюменской области Павел Шадрин, который был уволен с этой должности 24 ноября. Об этом из зала судебных заседаний сообщает фотокорреспондент URA.RU Денис Моргунов.

«На время следствия Шадрин арестован. Пока — на 2 месяца», — сообщил журналист агентства из здания Ленинского суда.

Как предполагает следствие, поздно вечером 23 ноября замначальника следственного отдела Следственного управления по Тюменской области Павел Шадрин на своем BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В момент аварии водитель находился в нетрезвом состоянии. 24 ноября Шадрин был уволен из правоохранительных органов. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Павел Шадрин был уволен из СК на следующий день после смертельного ДТП Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области