В Гильдии риелторов предупредили о росте налога на квартиры в РФ

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Налог на недвижимость в регионах может вырасти сильне, чем в Москве Фото:
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Налоги на недвижимость вырастут по всей стране. Об этом URA.RU рассказали гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков и эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.

В департаменте городского имущества Москвы сообщили о том, что кадастровая стоимость жилья в столице вырастет в среднем на 21%. Оценку провели в отношении семи миллионов объектов недвижимости, в том числе более 342 тысяч земельных участков.

«Для граждан положительных сторон нет. Рост кадастровой стоимости означает рост налогов. Грубо говоря, на 20% вырастет. У нас к кадастровой цене ничего не привязано, никакие расчеты по социальным нормам», — сказал Константин Барсуков.

С ним согласился Кирилл Манаенков. «Стоимость недвижимости в принципе выросла. Вторичка сильно подтянулась за первичкой. А первичка сильно подтянулась из-за льготной ипотеки», — сказал риелтор. По его мнению, налог может вырасти в некоторых субъектах РФ выше, чем в столице. «В Москве рост стоимости недвижимости был не самым высоким. Он был выше в ряде регионов, например, в Сочи. То есть в регионах это тоже будет», — подчеркнул эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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