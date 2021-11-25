25 ноября 2021
24 ноября 2021

Курганский вице-губернатор покинул страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Областной Думы. Курган, кузнецов владислав
Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов ушел в отпуск Фото:

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов покинул пределы России. Чиновник улетел из страны в связи с отпуском. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров, приближенных к правительству.

«Владислав Гариевич находится в отпуске с понедельника. Его он проводит за пределами страны», — уточнили источники. По их данным, в связи с временным отсутствием Кузнецова подвисло решение некоторых важных вопросов. В частности, они касаются вопросов внутренней политики.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов мог покинуть регион в связи с кадровым назначением. Его рассматривали на должность главы одного из регионов России.

Глава региона Вадим Шумков был в отпуск с 18 октября по 1 ноября. В пресс-службе правительства поясняли, что губернатор за ситуацией в области следил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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