Курганский вице-губернатор покинул страну

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов ушел в отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов покинул пределы России. Чиновник улетел из страны в связи с отпуском. Об этом URA.RU сообщили несколько инсайдеров, приближенных к правительству.

«Владислав Гариевич находится в отпуске с понедельника. Его он проводит за пределами страны», — уточнили источники. По их данным, в связи с временным отсутствием Кузнецова подвисло решение некоторых важных вопросов. В частности, они касаются вопросов внутренней политики.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов мог покинуть регион в связи с кадровым назначением. Его рассматривали на должность главы одного из регионов России.

Глава региона Вадим Шумков был в отпуск с 18 октября по 1 ноября. В пресс-службе правительства поясняли, что губернатор за ситуацией в области следил.