Арендаторам ТРЦ «РИО» в Кургане сделают скидку из-за QR-кодов

Руководство ТРЦ рассмотрело письмо арендаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

В Кургане руководство торгово-развлекательного центра «РИО» решило сделать разовую скидку для арендаторов помещений. Об этом URA.RU сообщили представители организации. Ранее предприниматели из-за проблем, возникших после введения QR-кодов, направили представителям ТРЦ письмо с просьбой снизить аренду.

«Мы получили письмо. Компания пошла арендаторам на встречу», — рассказали в отделе аренды ТРЦ.

Представитель торгового центра отметила, что предпринимателям сделали разовую скидку на аренду. Скидка рассчитывалась индивидуально и составила от 30% до 50%.

Ранее сотрудники магазинов торгового центра рассказали URA.RU, что руководству отправили письмо. Предприниматели хотели, чтобы аренду снизили хотя бы на период действия QR-кодов. В Курганской области без документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенный коронавирус, можно попасть лишь в часть помещений торговых центров. По словам представителей магазинов, из-за этой ситуации некоторые предприниматели при обычной стоимости аренды смогли бы продержаться только до Нового года.