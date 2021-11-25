25 ноября 2021
24 ноября 2021

Арендаторам ТРЦ «РИО» в Кургане сделают скидку из-за QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вход в торговый центр РИО. Курган, торговый центр, покупатели, тц рио
Руководство ТРЦ рассмотрело письмо арендаторов Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

В Кургане руководство торгово-развлекательного центра «РИО» решило сделать разовую скидку для арендаторов помещений. Об этом URA.RU сообщили представители организации. Ранее предприниматели из-за проблем, возникших после введения QR-кодов, направили представителям ТРЦ письмо с просьбой снизить аренду.

«Мы получили письмо. Компания пошла арендаторам на встречу», — рассказали в отделе аренды ТРЦ.

Представитель торгового центра отметила, что предпринимателям сделали разовую скидку на аренду. Скидка рассчитывалась индивидуально и составила от 30% до 50%.

Ранее сотрудники магазинов торгового центра рассказали URA.RU, что руководству отправили письмо. Предприниматели хотели, чтобы аренду снизили хотя бы на период действия QR-кодов. В Курганской области без документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенный коронавирус, можно попасть лишь в часть помещений торговых центров. По словам представителей магазинов, из-за этой ситуации некоторые предприниматели при обычной стоимости аренды смогли бы продержаться только до Нового года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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