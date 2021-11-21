В Кургане ТРЦ «РИО» рискует потерять арендаторов из-за QR-кодов

Администрацию ТРЦ просят снизить аренду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане владельцы магазинов, которые находятся в торгово-развлекательном центре «РИО» направили администрации ТРЦ письмо с просьбой снизить арендную плату. Если этого не произойдет, некоторым магазинам, возможно, придется закрыться. Об этом URA.RU рассказали сотрудники магазинов торгового центра.

«Мы написали заявление в администрацию торгового центра. Собрали подписи, чтобы поменьше была плата за аренду», — рассказала продавец магазина.

По ее словам, предпринимателям нужно, чтобы аренду снизили хотя бы на период действия QR-кодов. Она добавила, что пока никто не закрывал магазины, но если ситуация не изменится, то некоторые смогут продержаться только до Нового года. Представители другого магазина подтвердили URA.RU, что подписывали такое письмо. Сотрудники магазинов отметили, что у них после введения QR-кодов выручка снизилась примерно на 70%.

На момент написания новости URA.RU не удалось связаться с представителями ТРЦ. Номера телефонов, указанные на сайте, были заняты.

В Курганской области из-за сложной эпидобстановки без документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенный коронавирус, можно попасть лишь в часть помещений торговых центров. Из-за этого в «РИО» появилась антиковидная дорожка из деревянных поддонов, которую некоторые горожане сравнили с хлевом. Ее высмеял писатель Сергей Минаев, а блогер Илья Варламов назвал такое решение полумерой. Позже поддоны заменили на металлические стойки с ограничительными лентами.