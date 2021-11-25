Свердловскому мэру, взбесившему Куйвашева, подобрали сменщика

Татьяна Клепикова готовится к повышению до поста мэра Ревды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым мэром Ревды (Свердловская область) по итогам конкурса будет назначена замглавы города по финансовым вопросам Татьяна Клепикова. Об этом URA.RU рассказали два источника в муниципалитете. Прежний руководитель города Ирина Тейшева, как и сообщали инсайдеры агентства, объявила об уходе с поста.

«Клепикова уже прошла согласование — ей осталась формальная процедура. В начале декабря [конкурсная] комиссия выдвинет ее на рассмотрение гордумы, до конца года [депутаты] официально утвердят», — поделился собеседник в администрации Ревды. Второй источник в городе подтвердил, что основным претендентом считают Клепикову, но решение окончательно не закреплено. Оперативно дозвониться до пресс-службы мэрии URA.RU не удалось.

Первый замглавы администрации свердловского губернатора Вадим Дубичев, возглавивший конкурсную комиссию, заявил URA.RU, что Клепикова действительно заявилась для участия в выборах. Вместе с ней на конкурс попали три человека: директор «Уралгазниксер» Антон Золин, глава МКУ «Управление городским хозяйством» Андрей Фалько и директор «ЕТК города Реж» Алексей Тихомиров.

«В пятницу [26 ноября] мы примем решение о допуске кандидатов, затем конкурсная комиссия заслушает их программы развития Ревды и проведет собеседования. После этого прошедшие кандидатуры будут представлены в думу для избрания», — рассказал Дубичев.

Прежняя глава Ревды Ирина Тейшева, чьи полномочия истекли 21 ноября, не будет избираться на новый срок. Источники URA.RU анонсировали ее отставку, а днем 25 ноября чиновница публично объявила, что покидает городскую власть. Уход Тейшевой связывают с плохим результатом «Единой России» на последних выборах в Ревде — из-за этого губернатор Евгений Куйвашев, по данным URA.RU, в жесткой форме высказывал Тейшевой свои претензии.