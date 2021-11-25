В уральском вузе заявили, что не могут ввести QR-коды

Министерство образования и науки будет не против, если университеты решат вводить QR-коды Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Указаний от министерства науки и высшего образования РФ по введению в вузах QR-кодов для студентов не поступало. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского государственного лесотехнического университета.

«В настоящее время наш учредитель — министерство науки и высшего образования РФ не направляло никаких указаний и рекомендаций по обработке QR-кодов обучающихся. В связи с этим, нашим вузом не проводится сбор и анализ наличия или отсутствия данных кодов у обучающихся», — говорится в сообщении.

Образовательный процесс в УГЛТУ с 20 ноября осуществляется в смешанном формате. «Лекционные занятия проводятся через электронную информационную образовательную среду, лабораторные и практические занятия проводятся очно в аудиториях, которые позволяют соблюдать все необходимые санитарно-эпидемические меры», — отметили в вузе.

«Согласно последним данным, которые предоставляются студентами лично в деканаты, в настоящее время процент привитых студентов очного отделения, подлежащих вакцинации (достигшие 18 лет) составляет чуть более 43%. Официальные медотводы предоставили 27 студентов», — сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В вузе регулярно проводится работа по организации вакцинации на территории вуза как для студентов, так и работников. В данный момент студенты регистрируются на очередной этап вакцинации. Привитые студенты работают волонтерами в пунктах вакцинации в Торговых центрах Екатеринбурга.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургский институт физической культуры — филиал Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) — отстранил от занятий студентов без прививки от коронавируса или медотвода, говорится в приказе директора учреждения Игоря Сазонова. Мера начинает действовать с 8 ноября.