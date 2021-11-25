ЯНАО и ХМАО свяжут с Сибирью новым регулярным авиарейсом

Перелеты будут осуществляться на L 410 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «СиЛА» открывает новый авиарейс по направлению Новосибирск — село Красноселькуп (ЯНАО). Как сообщается на сайте авиакомпании, регулярный рейс будет выполняться с транзитными посадками в Нижневартовске (ХМАО — ЮГРА) и Тарко-Сале (ЯНАО).

«Новый регулярный авиарейс Новосибирск — Красноселькуп будет выполняться с транзитными посадками в Нижневартовске и Тарко-Сале, что позволит пассажирам комфортно преодолевать расстояние между двумя населенными пунктами, в особенности, учитывая тот факт, что на текущем маршруте, ранее не существовало регулярного пассажирского авиасообщения», — говорится в сообщении авиакомпании.

Перелеты будут осуществляться на новых L 410 выпуска 2021 года, вмещающих до 15 пассажиров. Время пути от Новосибирска до Красноселькупа составит шесть с половиной часов. Цены на билеты будут начинаться от 5 500 рублей. Первый вылет назначен на 29 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «UVTaero» открывает авиасообщение между Салехардом и Пермью. Вылеты будут осуществляться на самолетах Bombardier во вторник и пятницу.