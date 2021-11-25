25 ноября 2021

На учебу в президентский вуз на Урале зовут с помощью Мефистофеля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Русланом Долженко. Екатеринбург, долженко руслан
Руслан Долженко оригинально обратился к абитуриентам Фото:

Директор Уральского института государственной службы (РАНХиГС) Руслан Долженко записал эксцентричное видеобращение для будущих абитуриентов. Информация об этом появилась в instagram-аккаунте Долженко. В видеоприглашении для будущих студентов, он рассказал про статую Мефистофеля с медальоном Ведьмака.

«Мы готовим лидеров будущего, способных бороться с проблемами, которых еще не существует, потому что этот мир великолепен. Мы сюда пришли, чтобы насыщать его, делать его лучше. Приходите к нам, смотрите наш институт», — сказал Руслан Долженко.

Ранее URA.RU писало, что в Уральском институте государственной службы (РАНХиГС) разгорается скандал из-за итогов голосования делегатов по выборам членов ученого совета (документ есть в распоряжении URA.RU). Кандидаты, предложенные директором, набрали наименьшее количество голосов. Сам директор Руслан Долженко заявляет, что никакого скандала нет.

Мефистофель — образ злого духа в мифологии эпохи Возрождения Северной Европы. Ведьмак — персонаж славянской мифологии и демонологии, колдун.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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