Руслан Долженко оригинально обратился к абитуриентам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Уральского института государственной службы (РАНХиГС) Руслан Долженко записал эксцентричное видеобращение для будущих абитуриентов. Информация об этом появилась в instagram-аккаунте Долженко. В видеоприглашении для будущих студентов, он рассказал про статую Мефистофеля с медальоном Ведьмака.

«Мы готовим лидеров будущего, способных бороться с проблемами, которых еще не существует, потому что этот мир великолепен. Мы сюда пришли, чтобы насыщать его, делать его лучше. Приходите к нам, смотрите наш институт», — сказал Руслан Долженко.

Ранее URA.RU писало, что в Уральском институте государственной службы (РАНХиГС) разгорается скандал из-за итогов голосования делегатов по выборам членов ученого совета (документ есть в распоряжении URA.RU). Кандидаты, предложенные директором, набрали наименьшее количество голосов. Сам директор Руслан Долженко заявляет, что никакого скандала нет.

Мефистофель — образ злого духа в мифологии эпохи Возрождения Северной Европы. Ведьмак — персонаж славянской мифологии и демонологии, колдун.