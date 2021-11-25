В Магнитогорске начальник отдела полиции сбил пенсионера

В Магнитогорске выясняют обстоятельства ДТП с участием полицейского (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Данила Сапроненков сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области инцидент с участием сотрудника полиции подтвердили, но имя и должность водителя называть не стали.

«25 ноября, днем, в Магнитогорске водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода 1954 года рождения, переходившего дорогу в неустановленном месте. За рулем был руководитель одного из подразделений УМВД города», — заявили в пресс-службе.

В полицейском главке добавили, что пенсионер получил незначительные травмы, от госпитализации отказался. Он проходит лечение амбулаторно. Водитель был трезв, проводится проверка.