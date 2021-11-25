Вслед за Курганом налог для горожан повысили в Шадринске

Депутаты гордумы Шадринска согласились повысить налог на землю под гаражами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске вырастет налог на земельные участки, занятые под гаражи. Такое решение приняла Шадринская городская дума в четверг, 25 ноября.

«По сведениям налоговой инспекции, за 2020 год на 1253 земельных участка, занятых гаражами, было начислено налога на сумму 184 тысяч 238 рублей. Законопроектом предполагается поэтапное увеличение ставки на 0,1% в год в течение пяти лет. По итогу, когда ставка вырастет на 0,5%, сумма начисленного налога увеличится на 92 тысячи рублей и составит 276,3 тысяч рублей», — рассказал URA.RU председатель гордумы Владимир Пикалин.

Проект закона об увеличении налога на имущество жителей Шадринска депутаты решили отложить. «Суть проблемы в том, что поменялась кадастровая стоимость жилья. Например, квартира стоила 800 тысяч рублей, теперь стоит 1200 тысяч рублей. Учитывая это, увеличение коэффициента налога может сильно ударить по карманам горожан. Поэтому принято решение создать комиссию, в которую войдут депутаты, сотрудники налоговой и администрации города, для изучения вопроса. К июлю 2022 года комиссия должна доложить, во что выльется повышение налога, если мы его примем», — отметил спикер гордумы.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе хотят повысить налог на имущество. Депутаты отметили, что мэрия не представила обоснования и комплексного анализа необходимости повышения налога. Гордума Кургана 24 ноября решила увеличить земельный налог под гаражами в два раза. Изначально планировалось увеличить этот налог в пять раз.