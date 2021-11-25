Дочь челябинского экс-губернатора судится с его топ-менеджером

К Алексею Павлюку появились претензии у бывших работодателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анна Дубровская подала в суд на экс-директора контролируемого семьей бывшего главы региона ПО «Монтажник» Алексея Павлюка. Это следует из базы данных Правобережного районного суда Магнитогорска.

«Иск в рамках гражданского делопроизводства поступил 23 ноября. Сейчас материалы переданы судье. Третьими лицами заявлены „Челиндбанк“, Александр Дубровский (сын экс-главы региона — ред.) и производственное объединение „Монтажник“», — пояснили URA.RU в суде, воздержавшись от иных подробностей.

По информации URA.RU, заявление связано с финансовыми претензиями к бывшему топ-менеджеру. Дата заседания пока не назначена. Представители семьи Дубровских отказываются от общения со СМИ по вопросам, связанным с банкротством «Монтажника». Сам Павлюк в настоящее время находится под стражей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве и невыплате зарплаты.

Изначально Павлюк представлял ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с Дубровскими. Компания намеревалась получить подряд на строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске. Затем, когда Дубровские купили «Монтажник» и компания занялась стройкой, Павлюк руководил этой фирмой.

В строительство конгресс-холла вложили 4,5 млрд рублей из областного бюджета, на сегодня готов только нулевой цикл, расследуются уголовные дела. ПО «Монтажник» признано банкротом, кредиторы предъявили ему требования практически на 2 млрд рублей.