Текслер встретился с женщинами, которые будут драться за регион

Победительницы в своей весовой категории получат по автомобилю (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с женской сборной Южного Урала по боксу. Как председатель региональной федерации бокса он пожелал спортсменкам удачи перед домашними стартами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Наши девочки настроены побеждать. За день до начала турнира все активно тренируются, все настраиваются на победу. Мы обязательно встретимся и поговорим уже по итогам. Нам для дополнительной мотивации такие мероприятия необходимы. Мы проведем чемпионат на высоком уровне», — заявил Текслер.

Чемпионат России по боксу среди женщин начнется в Челябинске 26 ноября отборочными поединками. Полуфинальные бои пройдут 2 декабря. Лучшие спортсменки встретятся в финале 3 декабря.

Призовой фонд Чемпионата России составит — 12 млн рублей. А чемпионки в каждой весовой категории получат по автомобилю.

Всего в соревнованиях принимают участие 231 спортсменка из 44 регионов РФ. От Челябинской области будет бороться 21 спортсменка, некоторые из которых — призеры и чемпионы международных чемпионатов.