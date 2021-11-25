Европа откроет границы для переболевших COVID россиян

ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID и привитым вакцинами, одобренными EMA и ВОЗ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Европейская комиссия предложила странам-участницам Евросоюза разрешить гражданам не из ЕС, которые переболели коронавирусом или вакцинированы, въезд на территорию стран союза. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления. Государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки», — передает ТАСС.

Подчеркивается, что вакцины должны быть одобрены ВОЗ. Выздоровевшие граждане должны иметь при себе европейский сертификат.

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