Европа откроет границы для переболевших COVID россиян

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ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID и привитым вакцинами, одобренными EMA и ВОЗ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Европейская комиссия предложила странам-участницам Евросоюза разрешить гражданам не из ЕС, которые переболели коронавирусом или вакцинированы, въезд на территорию стран союза. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления. Государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки», — передает ТАСС.

Подчеркивается, что вакцины должны быть одобрены ВОЗ. Выздоровевшие граждане должны иметь при себе европейский сертификат.

Ранее Россия возобновила рейсы с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Расширилась география полетов в Испанию и Индию. Авиакомпании пока не сообщали о продаже билетов, потому что не все страны готовы принимать россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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