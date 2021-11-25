Предприниматели из ХМАО собирают подписи против системы QR-кодов

После введения системы QR-кодов у большинства торговых точек выручка упала на 50% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприниматели из Нижневартовска собирают подписи против системы QR-кодов. Об этом URA.RU рассказал на условиях анонимности один из представителей бизнес-сообщества.

По сообщению источника, у основной части торговых точек после введения системы идентификации прививочных сертификатов выручка упала на 50%. «У людей сильное снижение продаж идет, они еле вытягивают аренду или вовсе не вытягивают, у многих просрочки по платежам. Бизнесмены не смогли восстановится с 2020 года, на это понадобилось бы два-три года, а все это ввели снова. При этом нет никакой поддержки», — рассказал инсайдер.

Собеседник издания добавляет, что альтернативой может стать предоставление налоговых льгот для бизнеса. «Для совместного ускорения темпов вакцинации нам нужны ответная поддержка от региона: субсидии, налоговые льготы», — говорит источник. По словам обратившегося, чиновники не понимают специфики работы малых предпринимателей и предполагают, что торговля может развиваться за счет удаленных продаж, а по факту способны наращивать темпы интернет-ретейлинга монополисты и крупные сети. Предприниматели намерены направить обращение в торгово-промышленную палату и губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

В оперштабе Нижневартовска пояснили, что введение системы QR-кодов обусловлено заболеваемостью и инициатива об отмене ограничений может исходить только от окружных властей. «За последние сутки в Нижневартовске зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, за все время от COVID-19 умерли 147 жителей города. Отмена системы проверки QR-кодов будет только в случае поступления соответствующего распоряжения губернатора», — рассказали в городском оперштабе.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала условия отмены QR-кодов к Новому году. По словам Натальи Комаровой, все будет зависеть от темпов вакцинации и соблюдения югорчанами ковид-ограничений.