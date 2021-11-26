Ученые назвали продукт, снижающий артериальное давление

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Артериальное давление — главный фактор риска развития кардиопатии Фото:

Американские ученые центра Mayo Clinic провели исследование гипертонии, или повышенного артериального давления. Это главный фактор риска развития кардиопатии, энцефалопатии и нефропати, считают ученые.

«Среди продуктов, помогающих снизить артериальное давление, — шпинат. Неорганические нитраты, содержащиеся в зелени и в том числе в шпинате, способствуют образованию оксида азота, когда вступают в контакт с находящимися в полости рта бактериями. Этот оксид расширяет сосуды, что приводит к улучшению их функций, а значит, помогает контролировать давление», — сообщает издание Semana со ссылкой на исследование ученых.

Отмечается, что для эффективной борьбы с гипертонией необходимо придерживаться здоровой диеты, контролировать уровень стресса, отказаться от курения, сократить потребление соли, алкоголя и кофеина. Также ученые рекомендуют больше заниматься спортом.

Ранее диетолог Ольга Чунтонова отметила, что для снижения давления также необходимо употреблять семена чиа. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза, подчеркнула Чунтонова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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