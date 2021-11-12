Диетолог назвала неожиданный продукт для снижения давления

Эффективным продуктом для снижения артериального давления являются семена чиа. Об этом заявила диетолог Ольга Чунтонова.
«Семена чиа влияют на артериальное давление. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза. Очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы», — передает слова Чунтоновой РИА «Новости». Диетолог рассказала, что в их составе большое количество магния и калия, которые влияют на показатели артериального давления.
Она отметила, что из-за этих свойств семена чиа рекомендуется добавлять в рацион гипертоникам. При этом, по словам Чунтоновой, их не стоит есть гипотоникам, чтобы не спровоцировать еще большее снижение артериального давления.
Ранее доктор, телеведущий Александр Мясников посоветовал ограничить потребление воды для пациентов с гипертонией. Также он указал, что необходимо снизить суточную норму потребления соли до 2 грамм. По его словам, нужное количество этого вещества организм уже получает из продуктов. Врач подчеркнул, что по современным нормам показатели давления 130 на 90 уже считаются гипертонией.
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