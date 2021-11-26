В Госдуме предложили новые льготы для семей с детьми

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Предложение о новых льготах для семей с детьми направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой Фото:

Для семей с детьми необходимо увеличить размер налогового вычета при приобретении жилья на 1 млн рублей за каждого ребенка. Соответствующее предложение депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев направил на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В связи с тем, что поддержка семей с детьми, создание условий для всестороннего развития детей являются основами государственной политики в области поддержки семей, прошу вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми. Увеличить размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребенка в составе семьи», — передает RT текст обращения Сухарева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря профициту бюджета на 2022 год у правительства есть возможность направить дополнительные деньги на поддержку семей с детьми. Ранее Минтруд РФ изменил порядок выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, пишет VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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