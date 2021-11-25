Депутат Госдумы Ильтяков заступился за главврача Коммунарки

Александр Ильтяков попросил представителя КПРФ не попрекать Дениса Проценко связью с «Единой Россией» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Депутат Госдумы Александр Ильтяков попросил депутата гордумы Кургана Якова Сидорова не попрекать главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко связью с «Единой Россией». Слова Ильтякова URA.RU передали в реготделении партии «Единая Россия», которое возглавляет депутат Госдумы.

«Не Якова Сидорова адресовано письмо врачей. И точно не время и не место из Зауралья попрекать московского врача Дениса Проценко связью с „Единой Россией“, политизировать процесс, предъявлять обвинения, заниматься позерством и самопрезентацией. Сейчас время сплотиться против общей угрозы, ответственно подходить к своим словам и заявлениям», — объяснил Ильтяков.

Депутат Госдумы добавил, что заявление Сидорова, которое он сделал 25 ноября, является провокацией. Ильтяков отметил, что коллективное письмо известных российских врачей к противникам вакцинации — это не какое-то политическое «действо», а реальный призыв одуматься и перестать настраивать людей против вакцинации. В ноябре 11 главврачей адресовали открытое письмо политикам и артистам, которые выступили против вакцинации от COVID.

Ранее депутат гордумы Кургана от КПРФ Яков Сидоров пригласил в своем видеоблоге Проценко приехать в регион и оценить уровень здравоохранения в Курганской области. Также в видео Сидоров упрекнул Проценко в том, что он стал заниматься политикой и, по мнению депутата КПРФ, не озвучивал определенные проблемы, которые есть в здравоохранении.