Собянин заявил о послаблении коронавирусных ограничений

Все новогодние мероприятия в Москве пройдут в штатном режиме, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Этой зимой в Москву вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки, а также будут работать катки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом все равно будем фестивали проводить. Полноценно фестивали вернутся в столицу, когда закончится пандемия», — сказал Собянин в интервью РИА «Новости».

Мэр столицы отметил, что также будет проведен зимний новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», которого не было прошлой зимой из-за пандемии коронавируса. Последний раз фестиваль проходил в 2019 году, его посетили более 26 млн москвичей и туристов. «Будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать», — заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в Москве начал снижаться уровень заболеваемости COVID-19. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока рано говорить о дополнительных ограничительных мерах на новогодние праздники , пишет «Правда.ру». Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев призвал отменить все новогодние мероприятия, чтобы избежать распространения COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».