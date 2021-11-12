Собянин похвастался показателями заболеваемости COVID в Москве

Нерабочие дни положительно повлияли на показатели заболеваемости COVID-19, считает Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начала снижаться заболеваемость коронавирусом. По его мнению, важную роль в улучшение эпидемиологической обстановки сыграли нерабочие дни.

«Мы видим по этой неделе, что заболеваемость коронавирусом в Москве реально снижается. Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», — цитирует Сергея Собянина РИА «Новости».

Мэр Москвы добавил, что за последние пять дней в столице освободилось около тысячи коек для пациентов с COVID-19. Всего за последние судки в городе зафиксировали 5 183 заболевших коронавирусом, передает федеральный оперштаб. Госпитализированы 1 273 пациента.

Режим нерабочих дней в Москве действовал с 28 октября по 7 ноября. На это время в столице были закрыты кинотеатры, спорткомплексы, салоны красоты и другие места массового пребывания людей. Рестораны и кафе могли работать только на вынос. Также власти Москвы обязали отправить на удаленку 30% штата столичных компаний. Пожилые жители города, которые не поставили прививку от COVID-19, были обязаны соблюдать домашний режим.

Еще до окончания нерабочих дней Собянин заявил, что не планирует продлевать их. По словам мэра Москвы, ситуация в столице стабилизировалась. Снизилось не только количество заболевших, но и число госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. По итогам нерабочих дней число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось на 15%, передает телеканал 360.