Сторож найден мертвым на Уралвагонзаводе

Источник уверен, что смерть работника не криминальная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одном из цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле нашли тело пожилого сторожа. Об этом сообщил источник на заводе.

«Труп 58-летнего мужчины найден в цехе №?900», — передает портал TagilCity со ссылкой на сообщение источника. Информацию подтвердили в пресс-службе завода, где сообщили, что погибший работал сторожем.

Источник уверен, что смерть работника была не криминальной. Несколько месяцев назад у охранника умерла жена.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.