25 ноября 2021

Сторож найден мертвым на Уралвагонзаводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, увз, уралвагонзавод
Источник уверен, что смерть работника не криминальная Фото:

В одном из цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле нашли тело пожилого сторожа. Об этом сообщил источник на заводе.

«Труп 58-летнего мужчины найден в цехе №?900», — передает портал TagilCity со ссылкой на сообщение источника. Информацию подтвердили в пресс-службе завода, где сообщили, что погибший работал сторожем.

Источник уверен, что смерть работника была не криминальной. Несколько месяцев назад у охранника умерла жена.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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