В Германии заявили о давлении РФ с помощью «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
По словам Роберта Хабека, Россия давит на Украину с помощью газопровода Фото:
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«Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» является стратегическим проектом, с помощью которого Россия оказывает давление на Украину. Об этом заявил кандидат на пост министра экономики Германии, сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек.

«Это стратегический проект. Он оказывает давление на Украину и увеличивает зависимость от немецкой политики», — сказал Хабек в разговоре с немецким изданием Süddeutsche Zeitung.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что Украина будет терять более 1 млрд долларов в год после запуска «Северного потока — 2». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал газопровод рычагом давления России на Евросоюз, пишет «Правда.ру». На данный момент Германия временно приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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