Депутат Сергей Лисовский принял участие в записи телепередачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Сергей Лисовский участвовал в записи телепередачи «Две звезды. Отцы и дети», куда пригласил его певец Александр Малинин. Об этом Лисовский написал в своем instagram-аккаунте.

«На „Первом канале“ стартовал грандиозный проект „Две звезды. Отцы и дети“, в котором участвует мой давний товарищ Александр Малинин и его сын Никита. Александр пригласил меня, и я с удовольствием приехал поддержать их. В этот раз Малинины спели знаменитую песню „Леди Гамильтон“», — рассказал Лисовский.

На передаче, по словам Лисовского, гости программы увидели творческий номер Малининых и обсудили его. После этого собравшиеся вспомнили, как вместе работали в 1980—1990 годы.

Весной Лисовский ездил по районам Курганской области вместе с певцом Владимиром Маркиным. Исполнитель призывал принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которую в Госдуме представляет Лисовский.

Сергея Лисовского пригласил на телепередачу Александр Малинин Скрин: instagram-аккаунт Сергея Лисовского