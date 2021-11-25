25 ноября 2021

Депутат ГД Лисовский пришел на «Первый канал» ради певца Малинина. Скрин

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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Депутат Сергей Лисовский принял участие в записи телепередачи Фото:

Депутат Госдумы Сергей Лисовский участвовал в записи телепередачи «Две звезды. Отцы и дети», куда пригласил его певец Александр Малинин. Об этом Лисовский написал в своем instagram-аккаунте.

«На „Первом канале“ стартовал грандиозный проект „Две звезды. Отцы и дети“, в котором участвует мой давний товарищ Александр Малинин и его сын Никита. Александр пригласил меня, и я с удовольствием приехал поддержать их. В этот раз Малинины спели знаменитую песню „Леди Гамильтон“», — рассказал Лисовский.

На передаче, по словам Лисовского, гости программы увидели творческий номер Малининых и обсудили его. После этого собравшиеся вспомнили, как вместе работали в 1980—1990 годы.

Весной Лисовский ездил по районам Курганской области вместе с певцом Владимиром Маркиным. Исполнитель призывал принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которую в Госдуме представляет Лисовский.

Сергея Лисовского пригласил на телепередачу Александр Малинин

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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