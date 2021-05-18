Сергей Лисовский выдвинулся кандидатом в Госдуму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Певец и автор хита 80-х «Сиреневый туман» Владимир Маркин снял ролик в поддержку кандидата в Госдуму от Курганской области Сергея Лисовского. Видео активно расходится в соцсетях.

В ролике Маркин исполняет песню «Колокола». В завершении видео звучат его слова: «Я знаю Сергея Лисовского 40 лет и верю ему и жду, что вы его тоже поддержите».

В разговоре с URA.RU Маркин пояснил, что видео появилось в преддверии праймериз «Единой России». В ходе голосования [с 24 по 30 мая] люди смогут выбрать наиболее достойных кандидатов на пост депутата Госдумы. «Самая большая проблема, когда люди не приходят на голосование и пытаются не участвовать в жизни страны, а потом сами же себя за это ругают. Поэтому в доступной музыкальной форме сделали это. Плюс поучаствовали коллеги телевизионщики, которые живут в Кургане», — пояснил певец.

Сергей Лисовский рассказал URA.RU, что сейчас вместе с Маркиным, давним другом, они ездят по Курганской области. «Володя предложил, давай подадим, как мы с свое время делали в спортивном лагере, где и познакомились. Сделали, как в студенчестве», — уточнил Лисовский идею записи ролика.

Политик в районах региона сейчас собирает наказы избирателей, которые в дальнейшем будут сформированы в список проблем для их решения. Маркин при этом общается с курганцами и рассказывает о Лисовском.

«Сиреневый туман» — песня, получившая широкую известность в 1989—1991 годах в исполнении Владимира Маркина. Певец не в первый раз приезжает в Курганскую область. В 2017 году накануне отчета перед депутатами Лисовский устроил для них сюрприз в виде концерта Маркина.