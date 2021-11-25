Директора вуза в Перми попросили осудить на 8,5 лет

Павлу Задровскому грозит реальный уголовный срок Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Прокурор запросил для директора Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павла Задровского 8,5 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Болилый, представляющий интересы Ларисы Скорюпиной, признанной потерпевшей. Руководитель вуза обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Дело рассматривается в Мотовилихинском суде Перми.

«Прокурор запросил для него [Задровского] 8,5 лет лишения свободы. Он также обязан возместить материальный ущерб потерпевшим», — сказал Болилый. По версии обвинения, Задровский заставлял преподавателей университета ежемесячно перечислять ему часть зарплат.

За период с 2018 по 2020 год директору Пермского филиала ВГУВТ преподавателями было отдано более 1 млн рублей. Оглашение приговора в суде состоится 6 декабря.