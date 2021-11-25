25 ноября 2021

Застройщики пожаловались мэру Екатеринбурга на его менеджеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная закладка здания для спортивного комплекса Калининец. Екатеринбург, орлов алексей, володин игорь
Алексей Орлов принял претензию: скоро создадут рабочую группу Фото:

На встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым ведущие городские девелоперы указали на недостатки в работе главного муниципального предприятия — ЕМУП «Водоканал». Об этом URA.RU сообщили участники закрытого совещания, прошедшего накануне, 25 ноября, и косвенно подтвердили в «Гильдии строителей Урала».

«Застройщиками были высказаны претензии к работе „Водоканала“ в части технологического присоединения новых домов. Основное замечание в том, что эта работа занимает слишком много времени», — поделился один из собеседников. По словам другого источника, стороны договорились о создании некоей рабочей группы по изменению регламентов подключения новых домов к коммунальным сетям.

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«Приоритетными направлениями работы были названы взаимодействие застройщиков с МУП „Водоканал“, а также непрофильными подразделениями администрации города при рассмотрении и согласовании соответствующих проектов», — заявили в пресс-службе гильдии.

Как писало URA.RU, некоторые строители также хотели обсудить с Орловым его зама по благоустройству Алексея Бубнова. Но мэр пресек попытку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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