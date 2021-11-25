Застройщики пожаловались мэру Екатеринбурга на его менеджеров

Алексей Орлов принял претензию: скоро создадут рабочую группу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым ведущие городские девелоперы указали на недостатки в работе главного муниципального предприятия — ЕМУП «Водоканал». Об этом URA.RU сообщили участники закрытого совещания, прошедшего накануне, 25 ноября, и косвенно подтвердили в «Гильдии строителей Урала».

«Застройщиками были высказаны претензии к работе „Водоканала“ в части технологического присоединения новых домов. Основное замечание в том, что эта работа занимает слишком много времени», — поделился один из собеседников. По словам другого источника, стороны договорились о создании некоей рабочей группы по изменению регламентов подключения новых домов к коммунальным сетям.

«Приоритетными направлениями работы были названы взаимодействие застройщиков с МУП „Водоканал“, а также непрофильными подразделениями администрации города при рассмотрении и согласовании соответствующих проектов», — заявили в пресс-службе гильдии.

Как писало URA.RU, некоторые строители также хотели обсудить с Орловым его зама по благоустройству Алексея Бубнова. Но мэр пресек попытку.