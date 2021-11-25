25 ноября 2021

Инсайд: мэр Екатеринбурга одернул девелопера на закрытой встрече

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Реконструкция открытого вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, орлов алексей
Трапезникова предупреждали: если назвать Алексею Орлову (на фото) фамилию зама, последствия будут неожиданными Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказался обсуждать с ведущими городскими застройщиками работу своего зама по благоустройству и транспорту Алексея Бубнова. Об этом URA.RU рассказали участники кулуарного совещания 25 ноября.

В нем, помимо Орлова, участвовали восемь человек. Это совладелец «Малышева-73» Игорь Заводовский, президент «Синары-Девелопмент» Александр Пумпянский, глава «ЛСР. Недвижимость-Урал», депутат гордумы Владимир Крицкий, замгендиректора «Форум-групп» Сергей Мямин, председатель «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников, глава Prinzip Геннадий Черных, владелец «Брусники» Алексей Круковский и профильный вице-мэр Рустам Галямов.

Основная интрига встречи была в том, будут ли девелоперы требовать отставки Бубнова. Основным инициатором в этом вопросе называли Трапезникова. За несколько дней до разговора URA.RU писало, что эту тему исключили из повестки: Трапезников не смог убедить коллег, что такое выступление необходимо.

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«Трапезников все равно попытался озвучить свои (и некоторых других бизнесменов) претензии к Бубнову. Но Орлов его перебил: на личности не переходим, обсуждаем только проблемы, со своими подчиненными разберусь сам. В общем, получилось так, как [Трапезникова] и предупреждали: если начать говорить о кадрах, реакция [от Орлова] может быть неожиданной», — поделился один из собеседников. При этом другой источник уточнил: «Да, такое было. Но все равно недовольство [Бубновым] потом высказали».

К моменту публикации Галямов не ответил на звонок корреспондента. Трапезников отказывается от комментариев URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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