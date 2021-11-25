Александру Устинову просили назначить 16 лет колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело создателя telegram-канала Устинова

Политтехнолог из Екатеринбурга, создатель telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов приговорен к 14-ти годам колонии строго режима. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.

«По совокупности преступлений Устинову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима», — сообщил URA.RU представитель пресс-службы суда. Следствие запрашивало для Устинова 16 лет колонии строгого режима. После освобождения Устинов не сможет администрировать сайты и каналы в течение трех лет, постановил судья.

Устинов с журналистом Иваном Бесценным и программистом Антоном Старком были арестованы в декабре 2018 года. Через полгода их отправили в СИЗО №5 Москвы. Несмотря на просьбы обвиняемых проводить заседания в Свердловской области, дело велось Пресненским судом Москвы.

Устинова обвиняли в вымогательстве, изготовлении порнографии и клевете. Потерпевшими признаны завод «Вентпром», представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн.