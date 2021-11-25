25 ноября 2021

Екатеринбургского telegram-блогера Устинова отправили в колонию. Видео

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Продление меры пресечения по делу блогера Александра Устинова. Екатеринбург, устинов александр
Александру Устинову просили назначить 16 лет колонии строгого режима Фото:
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Дело создателя telegram-канала Устинова

Политтехнолог из Екатеринбурга, создатель telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов приговорен к 14-ти годам колонии строго режима. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.

«По совокупности преступлений Устинову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима», — сообщил URA.RU представитель пресс-службы суда. Следствие запрашивало для Устинова 16 лет колонии строгого режима. После освобождения Устинов не сможет администрировать сайты и каналы в течение трех лет, постановил судья.

Устинов с журналистом Иваном Бесценным и программистом Антоном Старком были арестованы в декабре 2018 года. Через полгода их отправили в СИЗО №5 Москвы. Несмотря на просьбы обвиняемых проводить заседания в Свердловской области, дело велось Пресненским судом Москвы.

Устинова обвиняли в вымогательстве, изготовлении порнографии и клевете. Потерпевшими признаны завод «Вентпром», представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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