«Аэрофлот» готовится к внедрению QR-кодов

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Аэропорт Шереметьево, терминал
«Аэрофлот» планирует сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Авиакомпания «Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов о вакцинации от COVID-19 для допуска на свои самолеты. Об этом рассказал генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — сказал Полубояринов в разговоре с РИА «Новости».

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о повсеместном введении QR-кодов в России 16 декабря. В Кремле заявили, что процесс введения QR-кодов в общественных местах и транспорте является сложным, пишет RT. Парламент Северной Осетии не поддержал закон о QR-кодах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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