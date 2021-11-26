«Аэрофлот» готовится к внедрению QR-кодов

Авиакомпания «Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов о вакцинации от COVID-19 для допуска на свои самолеты. Об этом рассказал генеральный директор компании Михаил Полубояринов.
«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — сказал Полубояринов в разговоре с РИА «Новости».
Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о повсеместном введении QR-кодов в России 16 декабря. В Кремле заявили, что процесс введения QR-кодов в общественных местах и транспорте является сложным, пишет RT. Парламент Северной Осетии не поддержал закон о QR-кодах.
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