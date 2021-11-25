Власти российского региона выступили против QR-кодов

Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

«Да, не приняли. «За» — 30, «против» — 12, воздержались — 4», Для того, чтобы изменения были поддержаны, необходимо было 35 голосов», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Российские власти 12 ноября внесли в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест и транспорте. До обсуждения законопроектов в ГД свои отзывы на них должны представить регионы.

Ранее в Нижегородской области власти начали отказываться от обязательных QR-кодов. Владельцы общественных заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет, передает «Царьград». Ослабление эпидемиологических мер планируется с 26 ноября, уточняет Life .