Власти российского региона выступили против QR-кодов

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Заседание Заксобрания Свердловской области 1 марта 2016 года, депутат, шадрин дмитрий, заксобрание свердловской области, одиночество, парламент
Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

«Да, не приняли. «За» — 30, «против» — 12, воздержались — 4», Для того, чтобы изменения были поддержаны, необходимо было 35 голосов», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Российские власти 12 ноября внесли в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест и транспорте. До обсуждения законопроектов в ГД свои отзывы на них должны представить регионы.

Ранее в Нижегородской области власти начали отказываться от обязательных QR-кодов. Владельцы общественных заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет, передает «Царьград». Ослабление эпидемиологических мер планируется с 26 ноября, уточняет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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